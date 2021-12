"¿Quiere ser presidenta?": La rotunda respuesta de Yolanda Díaz que sorprenderá a muchos

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Yolanda Díaz, en un acto.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha concedido una entrevista a la revista Yo Dona, editada por El Mundo, en la que habla sobre su vida política, sus aspiraciones y su forma de entender su profesión.

En un momento de la entrevista, es preguntada por el pronóstico que hizo Iván Redondo, exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez, asegurando que Díaz puede ser presidenta del Gobierno.

Y las periodistas se lo preguntan claramente: ”¿Quiere serlo?”.

La respuesta de Díaz no puede ser más rotunda: “No”.

“Vaya, muchas personas se van a llevar un chasco”, le comentan las entrevistadoras.

“Todo el mundo sabe que no quería ser ministra ni vicepresidenta, y al final lo fui. Yo no elegí estar aquí. Mi vida ha cambiado mucho y ahora mismo no estoy en esas”, contesta Díaz.

La vicepresidenta y ministra afirma que si se fuera “a presentar a las elecciones y tuviera esa vocación, lo diría públicamente, porque la ciudadanía tiene derecho a saberlo”.

“Es verdad que en el acto que organizamos en Valencia todo el mundo estaba muy feliz, pero yo me iba escondiendo en el sofá, abrumada...”, reconoce.

Más adelante en la misma entrevista, Díaz habla de la plataforma que está tratando de organizar y reconoce que “el reto es mayúsculo”. “Pero también sé que es apasionante. Lo que quiero, con todo el cariño, es que este Gobierno culmine la legislatura, que cumplamos con los proyectos que hemos presentado a la sociedad española. No quiero distraerme”, agrega.

“Cuando lleguen las elecciones ya veremos. Soy muy consciente de que es muy difícil hacer las cosas sin partido, pero también es verdad que creo que la protagonista tiene que ser la sociedad española”, prosigue Díaz, quien reconoce que “se pone siempre el foco en los partidos, y a veces son un obstáculo brutal”.

“Ahora quiero abrir un proceso de escucha. No sé cómo va a acabar esto, soy honesta. Si no sale, me voy a mi casa, a mi profesión, y bienvenida sea”, concluye.