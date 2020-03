¿Quieres comprar seguidores en Instagram? Esto es lo que pasa si lo haces

Sefa Kart via Getty Images

Es cierto que muchas de las celebrities no compran seguidores y son bots que siguen a usuarios de renombre para atraer a otros usuarios y hacerse más visibles en esta red social, pero el mercado en las redes sociales es muy competitivo y cuesta mucho hacerse un hueco, por lo que muchas marcas e influencers en potencia se animan a comprar seguidores para dar un empujón a sus perfiles sociales.

Hoy en día es no es raro que los grandes influencers y famosos de Instagram cuenten con algunos seguidores falsos en sus perfiles. En agosto de 2019, el Institute of Contemporary Music Performance realizó una auditoría de Instagram a una larga lista de famosos, y resultó que muchos de ellos, desde Ellen hasta Taylor y Ariana, tienen un porcentaje muy alto de seguidores falsos en Instagram: 49%, 46% y 46%, respectivamente.

Es difícil encontrar un proveedor de confianza que venda seguidores falsos, pero aún así, existen servicios como los de StormLikes y Mr. Insta que podrían ayudar a todos aquellos que quieran que el contador de sus seguidores suba como la espuma.

Pero, ¿qué pasa realmente cuando se compran seguidores? Puede que la emoción de ver la gran cantidad de “seguidores” que tienes en tu perfil dure muy poco cuando veas cómo el número acaba reduciéndose. Esto se debe a que Instagram elimina las cuentas sospechosas de ser falsas y todas aquellas que están inactivas, por lo que no merece la pena gastarse dinero en comprar seguidores que no son reales y no aportan nada.

Después de todo esto, desde Hootsuite te damos las 4 razones principales por las cuales no debes comprar seguidores en Instagram:

Los seguidores falsos no interactúan: A pesar a pesar de contar con miles de followers no se recibirán likes o comentarios en las publicaciones, por lo que el engagement en tu cuenta será nulo.

Los seguidores falsos son, obviamente, falsos: Estos seguidores suelen tener nombres compuestos por letras y números, generalmente solo tienen unas cuantas publicaciones, sus fotos a menudo son aleatorias y casi nunca publican stories.

Las marcas te pondrán en una “lista negra”: Si alguien revisa tu cuenta con alguna herramienta de auditoría de Instagram, incluso con la más básica, podrán comprobar que ninguno, o la mayor parte, de tus seguidores son falsos por lo que no se dará credibilidad a tu cuenta.

Instagram podría eliminar tu cuenta: Instagram quiere que su plataforma sea un lugar donde las personas pasen su tiempo. Sin embargo, las cuentas falsas incomodan y no hacen que los usuarios se sientan conectados entre sí. De este modo, Instagram ha implementado muchos métodos para reducir el comportamiento no deseado en la plataforma, y con ellos la plataforma también elimina con regularidad las cuentas falsas, lo que significa que tus seguidores puedan desaparecer en cualquier momento.

Comprar seguidores falsos para que tu perfil parezca de un verdadero influencer, no es la solución. Para ello debes mostrar a todos algo nuevo y real, lo mejor es usar tu pasión y tu talento, y mostrarlo a través de fotos y vídeos. Realizar diferentes pruebas con los anuncios, también es una buena opción; elige un objetivo adecuado para tu campaña publicitaria, como la percepción o el alcance de la marca, para que tus anuncios lleguen a personas que nunca han oído hablar de ti, pero que les interese hacerlo. Y lo más importante, debes conocer a tu audiencia, ellos son los que dotarán a tu cuenta en Instagram de valor.