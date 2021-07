La protagonista de Antidisturbios, Vicky Luengo, ha compartido en sus redes sociales un desagradable episodio de acoso en el que han participado un grupo de hombres.

“Hace una hora, camino de vacunarme, unos hombres que andaban detrás de mí han empezado a gritarme en francés”, ha empezado contando la actriz. Luengo ha explicado que le han dicho frases tan lamentables como: ”¿Quieres ganarte 100 euros, puta?”, “tiene buen culo”, “encima es guapa” y “llevas un tanga demasiado grande”.

La intérprete ha comentado que ella ha entendido todo lo que le decían porque habla francés perfectamente y ha contado todo lo que se la ha pasado por la cabeza: desde que “este vestido me marca demasiado” a “pero si no llevo tanga”.

Poco después se ha dado cuenta de que estaba bloqueada y ha querido gritarles: “Te estoy entendiendo todo y no quiero saber tu opinión sobre mi cuerpo”. Luengo ha asegurado que no lo ha hecho y ha optado por seguir su camino callada.

“A los dos minutos me he sentido mal por no haberles parado los pies y me he puesto la vacuna enfadada y con la sensación de haberme pasado por encima. No es justo y estamos hartas ya”, ha sentenciado.