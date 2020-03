Quim Gutiérrez se planta ante las críticas por una foto que ha subido: "Sé que es ilegal"

Ante los comentarios, el actor se ha plantado. “Estoy en un entorno en el que hay coral, sé que es ilegal y no tengo ninguna intención de llevármelo de vuelta a casa por espectacular que me parece”, ha aclarado antes de mostrarse molesto por las “lecciones de civismo” que ha recibido.

“Si alguien a quien sigo y no conozco publica algo que no me gusta dejo de seguirle, me avergonzaría muchísimo juzgar a partir de una imagen, sin conocer la historia completa y por lo tanto con un alto porcentaje de error en mi juicio”, ha asegurado a la vez que ha insistido: “El que quiera emitir juicio que estudie derecho, nos hemos acostumbrado a dar crítica cuando nadie nos la pide, creo que no debe ir por ahí la interacción que las redes permiten y al menos en mi cuenta soy tajante con ello”.

“Gracias a los que pacientemente han llegado al final da explicación y a los que silenciosamente dejan de seguirme un día cuando ya no les gusta lo que ven 😉”, ha zanjado.