Una reunión en las antípodas

A pesar de las críticas de las derechas, esta reunión del jueves no va a ser para nada un Pedralbes II -el encuentro de diciembre de 2018-. La propia puesta en escena lo evidencia: Sánchez solo irá acompañado de la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, y además ha agendado más encuentros en Barcelona durante los dos días que estará (Ada Colau, Nuria Marín, Josep Sánchez Llibre y colectivos sociales y sindicales).

Pero en el Gobierno, como ha reconocido la propia portavoz, María Jesús Montero, no se esperan resultados a corto plazo en ese encuentro, sino que se trabaja con las luces largas para llegar a resultados más adelante -y mirando a la mesa de diálogo-. Y, además, fuentes del Ejecutivo, vaticinan que se van a encontrar a un Torra en clave electoral.

El president catalán tiene en sus manos el botón rojo para pulsar elecciones cuando quiera: ha avanzado que va a adelantar los comicios pero que no pondrá fecha hasta que no se aprueben los presupuestos en el Parlament. Esto hace que las urnas no lleguen, como muy pronto, hasta el mes de mayo.