Desayunando con Torra: Madrid pasa del president

El equipo Torra tenía como principal capitana a Laura Borràs , portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados y la cara visible durante las pasadas elecciones generales. Ella ha sido la que le he acompañado en su entrada y su salida. De canutazos nada, ninguna pregunta de pasillo.

Treinta minutos traía preparados de conferencia Torra -más cuarenta de preguntas-. Todo en castellano. Y a las 9 arrancaba dando directamente a la prensa: está aquí para que no se puedan “manipular” sus palabras ante el “desenfoque” de algunos medios.

Las cosas no andan demasiado bien entre Torra y su socios de ERC. ¿Dónde estaba hoy por cierto Gabriel Rufián? Los republicanos han tenido representación a través de la consellera de Salud, Alba Vergés . También desde el Govern ha cogido el AVE pero por la parte del PDeCAT Meritxell Budó , portavoz, y Jordi Puigneró -conseller de Políticas Digitales y Administraciones Públicas-.

Tono bajo y “desobediencia” ante la sentencia

El presidente de la Generalitat llevaba un discurso ya ensayado en alguna conferencia de verano y mirando a las próximas semanas: no se acatará una sentencia que condene a los políticos presos catalanes. “Lo volveremos a hacer”, ha amenazado en su parte inicial sobre si hay un fallo no absolutorio. Su objetivo: seguir hasta la independencia.

Pero en las preguntas no ha concretado sobre esa nueva “etapa” que se abrirá tea el fallo del Supremo (que se espera para dentro de unas semanas). Sigue subiéndose a la ola de la corriente “tsunami democrático” y apelando a la “desobediencia civil”. Nunca violenta, ha matizado.

¿Y cómo será la respuesta?, le ha repreguntado. Torra no tenía respuesta para ello: por ahora sigue negociando con los socios de Esquerra. ¿Cómo están las cosas con ellos? Él apela a la unidad del independentismo. Alguna risa por lo bajo en la sala. Y en el tema de los presupuestos una contestación que sonaba a dardo contra su ‘vice’ de ERC, Pere Aragonés. Espera que los saque adelante.

También tenía un mensaje para Pedro Sánchez. Su partido votará ‘no’ a la investidura si no cambia de postura sobre el referéndum. Ya lo hicieron en julio, ahora están dispuestos a repetir. No se le notaba muy contento con el líder socialista, a quien le ha acusado de no ser precisamente Jeremy Corbyn. Está muy “decepcionado” con las medidas socialistas.

Más acusaciones contra el PSOE: fueron ellos los que se levantaron de la mesa de negociación. Y otro dardo contra Sánchez para dar munición a la derecha: en el documento de Pedralbes se hablaba por primera vez de régimen jurídico y se saltaba el marco de la Constitución.

El carraspeo delator

No se ha visto a un Torra agresivo, ha querido mostrarse tranquilo, sin levantar mucho la voz. Con ese bronceado propio de la vuelta de agosto, traje oscuro, camisa azul y corbata con topitos. Eso sí, la garganta le ha delatado en algunos momentos de nervios. Carraspeo al canto cuando le han preguntado por el juicio de los lazos amarillos… y ha dejado la duda de si irá ese día al tribunal porque hay debate de política en el Parlament.