Quince minutos previos a una Sesión de Control donde también habita el miedo

La bancada del PP va más despacio. Desde que ya no están Pablo Casado o Teodoro García Egea, esos escaños no se quitan de encima el aire de tristeza. No están llenos, no están cómodos. Y los esfuerzos de Cuca Gamarra por permanecer al frente de la filas perplejas -o quizá aún avergonzadas- se diluyen, devorados por el oportunismo efectista del discurso de Santiago Abascal.

Está claro que Vox va a aprovechar hasta la saciedad el hecho de que Alberto Núñez Feijóo no estará en esta cámara, en estas sesiones que son la catapulta fundamental para el cuerpo a cuerpo con el presidente del Gobierno. Claro que, como dicen los optimistas del PP (los hay), Isabel Díaz Ayuso no ha necesitado un escaño aquí dentro para hacerse con la popularidad en la calle.