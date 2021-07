La quinta ola, frente al espejo de los datos: no amaina pero Sanidad la ve "más lenta"

La ola no amaina, aunque Sanidad comienza a verla algo más lenta. Solo algo, porque España sigue inmersa en la quinta onda —así la nombran desde el departamento— en “una situación muy delicada”. La incidencia se mueve disparada a 700 y los casos diarios llegan a máximos históricos de todo 2021: este lunes, 61.682, casi idénticos al pico de la semana anterior. No obstante, hay motivos para no caer en el pánico si todo esto se pone frente al espejo de los datos. Principalmente, uno: la vacunación.

Lo ha defendido este lunes la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, como la pasada semana lo defendió su jefa, la ministra Carolina Darias. No se habla aún de caída, sino de “desaceleración”, el paso previo. Especialmente, a nivel territorial, como regiones como Cataluña, Aragón o Castilla y León que comienzan a frenar sus curvas, como ha destacado la ‘número dos’.

En estos ‘respiros’ tiene una influencia fundamental la vacuna, con la población de más de 70 años prácticamente blindada en su conjunto. Sin embargo, la misma estrategia ha dejado una importante brecha entre los grupos más jóvenes. Se ve en los hospitales. El paciente medio en pleno verano tiene 45-50 años y perfil tipo de ingresado en UCI apenas ha cumplido la cincuentena. Son varias décadas menos de lo sufrido a mediados y finales del pasado año.