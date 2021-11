Quique Royuela: "En 'Principia' seguiremos reivindicando la ciencia como parte de una única cultura"

Sin duda. En cualquier círculo o ámbito cultural se penalizaría más a quien no supiese de la autoría de El Ingenioso hidalgo... Sin embargo, saber que los Principia de Newton es una de las obras más importantes de la historia de la humanidad sería de frikis, de personas raras. Porque, al fin y al cabo, la literatura es cultura general y la ciencia no. Lo peor de todo es que la mayoría de las personas que hablan de Cervantes y El Quijote ni siquiera se lo han leído, y no saben lo que se pierden. Por el contrario, yo no me he leído los Principia, porque es una obra que no está al alcance de cualquiera. Pero es que una cosa no quita la otra.