Quique San Francisco: "Estamos viviendo una dictadura disfrazada terrible"

El actor y humorista Enrique San Francisco sigue dando que hablar en cada una de las entrevistas que concede. El intérprete, que ya dejó un llamativo titular sobre el rey Juan Carlos I en su entrevista en Liarla Pardo el pasado domingo, volvió a ser protagonista este martes.

San Francisco charló con el torero y colaborador de Espejo Público, Fran Rivera, para la sección que este tiene en el programa de Antena 3. El actor denunció la censura que, según él, existe hoy en día.

“Con Franco teníamos censura y ahora lo que se censura es la opinión y yo creo que una de las peores censuras que puede haber es censurar la opinión de las personas”, afirmó.

El intérprete, que confesó no ser de ningún partido, aseguró que le llaman facha por llevar la bandera de España. “Es lamentable”, añadió. “Bienvenido al club”, le comentó Rivera.

San Francisco, tras contar que fue francotirador en los últimos años de vida de Francisco Franco, volvió a la carga contra el Gobierno: “Me parece que estamos viviendo una dictadura disfrazada terrible. Nunca me he sentido menos libre que ahora”.

“Los políticos en vez de políticos son agitadores y se dedican a enfrentar a las mujeres con los hombres, a los de tal con los otros, quieren el poder y a mí me gustaba más la gente que quería a su país”, subrayó San Francisco, que afirmó que estar descontento con los representantes.

Además, el actor también opinó sobre la covid-19 y confesó que él no se pondría la vacuna. “Lo único que me creo es que evidentemente hay muchos muertos, eso me preocupa. Del resto creo que no saben nada o confunden al pueblo con lo que quieren y esa saturación de información que no coincide es lo que hace que uno no se crea nada”, remató.