Biden juró combatir el racismo, pero Búfalo le recuerda que la asignatura sigue pendiente

Andrew Harnik via AP

Siguiendo lo que ya enfatizó en su discurso de toma de posesión -y que nunca antes había dicho un presidente de los Estados Unidos-, habló de este problema como un caso claro de “terrorismo interno” que hay que “enfrentar”. “Lo que ha ocurrido aquí es simple y llanamente terrorismo. Terrorismo. Terrorismo doméstico. Violencia infligida al servicio del odio y de una viciosa sed de poder que define a un grupo de personas como intrínsecamente inferior a cualquier otro grupo. Odio que a través de los medios de comunicación, la política y el Internet se haya radicalizado, enojado, alienado, perdido y aislado a los individuos en la falsa creencia de que serán reemplazados”, expresó con gran fervor. De cierre, una promesa, un deseo: “En EEUU no triunfará el mal. Os lo prometo. El odio no prevalecerá. El supremacismo blanco no tendrá la última palabra”.