Racismo en tiempo de coronavirus

En tiempos de coronavirus se ha hecho “viral” -una terrible jerigonza del lenguaje- un devastador video de apenas diez minutos, que ha removido las conciencias de media humanidad mientras reposaban las posaderas en sus adocenadas poltronas.

“No puedo respirar, oficial. No puedo respirar”, pronunciaba con voz cada vez más menguante un agonizante George Floyd.

Quizás, sólo quizás, el racismo sea una pandemia dentro de una pandemia y para la que, desgraciadamente, no vamos a disponer de una vacuna, ni ahora ni dentro de un año. Es cierto que el racismo existía antes del coronavirus, pero como sociedad deberíamos reflexionar sobre el trato que reciben aquellos que son diferentes a la mayoría, por el simple hecho de serlo.

Esperemos que nunca más un ser humano se haga viral porque no puede respirar por culpa de sus melanocitos. Tengo un sueño –I have a dream- me gustaría no tener que dar la razón al filósofo alemán Hegel cuando afirma que lo único que se aprende de la Historia, es que no se aprende nada con ella.