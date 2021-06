Amenazan con "quemar vivo" a un hijo de Iturgaiz cuando jugaba un partido de fútbol

Iturgaiz hijo, con serenidad, ha querido resaltar el apoyo que tuvo tanto de los jugadores rivales -los locales- como del equipo arbitral: “Gracias al Gernika Sporting y a sus jugadores por el apoyo. Zorionak por el título!”.

“Gracias también al trío arbitral, que se han dado cuenta y me han apoyado. No es que me moleste, es que esto hoy en día no puede pasar... ¡Respeto! Da igual el pensamiento de cada uno. Creemos una sociedad mejor”, ha pedido.