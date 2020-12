Rafa, tetrapléjico, resume perfectamente por qué hay que celebrar la ley de la eutanasia

Cortesía de Rafa Botella Rafa Botella

“Estamos de enhorabuena”, reconoce en un audio de WhatsApp. “No porque vaya a morir gente o porque pueda morir gente, sino por las libertades individuales de las personas, por poder elegir por nosotros mismos, ya sea el querer participar de la eutanasia o no querer participar de ella”, resume. “Es tan simple como eso: querer o no querer, y ya está, que no es lo mismo que que te obliguen a no poder”, explica. “Esta no es una ley baladí. No es ‘ponme dos filetes de ternera, un kilo de longanizas y otro de eutanasia’. Lo quieren vender así, como si esto fuera un matadero. Pero no es así”, zanja el joven.

Rafa Botella lamenta las presiones y la confusión generadas en este tiempo por parte de los más conservadores (sólo PP y Vox votaron en contra de la ley). “Ha habido mucha tensión estos meses porque desde los sectores más conservadores han estado apretando mucho, llenando las calles de calaveras simplemente para confundir al personal”, critica. Pero prefiere no darle más importancia. “Al fin y al cabo, es como con la ley del matrimonio gay. Los primeros que se opusieron fueron los primeros que se casaron, y con bodas por todo lo alto”, comenta. “Y, oye, me alegro por ellos”, añade.

