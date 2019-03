Rafa Lomana, del culto al cuerpo al culto a la ultraderecha

A disfrutar del fin de semana bandidos. Yo sigo quemando asfalto,🔥¡¡¡que no hay cosa que me guste más!!! Energía, ganas y positividad 😎 #motor #moto #quemandoAsfalto #gas #energia #positividad

4. Es entrenador, esquiador y deportista extremo. Así lo ha demostrado en Desafío extremo (Cuatro), Energy Snow Lomana and Friends (Energy) y Be the best (Bemad). En los dos últimos ha sido el presentador.

5. No tiene problemas en enfrentarse un cara a cara. El deportista entró en directo en Sálvame Deluxe en 2015 para rebatir a su hermana mayor todo lo que dijo de él en relación al trato con su familia: “Mi madre Josefa, que en paz descanse, el año pasado ha tenido la cabeza en su plena consciencia. Hizo un documento con plena consciencia y espero que se respete su última voluntad. [Carmen Lomana] Tendrá que demostrar delante de un juez todas las barbaridades que está haciendo”. Y también contraatacó más tarde asegurando que su hermana “siempre ha querido ser como Isabel Preysler”: “Carmen ha estado relacionada con hombres muy relevantes de este país, pero la veían escondidas y nunca luciéndola con orgullo”.

6. Es mediático: con esta historia ha pasado por Hable con ellas, Sálvame diario y Sálvame deluxe.

7. Tiene 15.700 seguidores en Twitter.

8. Es experto en nutrición.

9.- Su experiencia política es:

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna