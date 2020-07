Rafa Mora cuenta que ha aprobado la selectividad: "Dentro de cuatro añitos seré periodista"

Rafa Mora, extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa (Cuatro), se ha propuesto un reto para este 2020: retomar los estudios. El colaborador de Sálvame (Telecinco) se presentó a la EvAU para mayores de 25, que tuvo lugar el fin de semana del 20 y 21 de junio, para entrar a la universidad y estudiar Periodismo.

Cuando comunicó la noticia el lunes 22 en Sálvame, las redes sociales se llenaron de comentarios y bromas dado que Mora saltó a la fama por su chulería, por reírse de forma burlona y por lucir músculos en el programa de parejas de Mediaset. Por ese motivo, este martes Mora ha querido acallar a los haters al anunciar que había aprobado con un notable alto la prueba y que podía acceder a los estudios superiores.

Concretamente, Mora ha sacado un 7,28 en la prueba y, según detalló su compañero Kiko Hernández en Sálvame, ha conseguido dos sobresalientes, un 10 en Geografía y un 9 en Lengua.

“El año que viene empiezo mi carrera universitaria”, ha contado en sus stories de Instagram. “A los que me habéis apoyado muchas gracias y a los que no, a tragar y a seguirme viendo crecer. El año que viene empezamos la carrera de periodismo y dentro de cuatro añitos seré periodista. Un beso y gracias a los que me apoyáis y a los que no, pues eso, que también sois necesarios, así me motiváis. Me motiváis en todo”, ha añadido.

Mora ya dio sus primeros pasos como presentador en julio de 2019 cuando intentó, de forma fallida, presentar Cazamariposas junto a Nando Escribano.