Rafa Mora se queda a gusto al hablar en estos términos de Piqué: "Es un tío muy prepotente"

“Piqué no es alguien agradable o cercano. Es un tío muy prepotente. Conmigo fui maleducado”, ha afirmado Mora, que ha contado que la primera vez le conoció estaban en un reservado en una discoteca de Barcelona al que había sido invitado por amigos que conozco en el Barça.

El televisivo ha señalado que en ese reservado “había gente mucho más importante que él”: “Messi, por ejemplo, me trató genial. Me preguntó por Supervivientes, que si estaba amañado, qué tal lo pasé, etc... Estuve con Neymar... gente que son fenómenos en el fútbol y como personas”.