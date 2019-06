Rafa Mora y Kiko Matamoros protagonizan un bochornoso pulso de machitos en 'Sálvame'

Rafa Mora y Tony Spina protagonizaron un espectáculo bochornoso, una guerra de machos alfa, el pasado fin de semana en Sábado Deluxe. Sálvame ha recogido este martes las imágenes para que Mora y Matamoros comenten la entrevista... y, una vez más, han marcado territorio, aunque el valenciano estaba bastante más callado.

Hay que tener en cuenta que Ana Matamoros, una chica de 19 años que no forma parte de este negocio, se ha visto envuelta en una historia que ni le va ni le viene.

Lejos de que la relación de los exconcursantes de GH VIP sea o no un montaje, como muchos apuntan, lo cierto es que parece que no se juzga igual la relación de uno y la de otro, aunque la credibilidad sea la misma para el resto del mundo, porque al colaborador que protagoniza El club del espectador en Sálvame también se le cuestionó lo mismo en su momento. Y hoy ha acabado enfrentándose, una vez más, a todos sus compañeros, especialmente a María Patiño. Aquí nadie se salva de la culpa... The show must go on.