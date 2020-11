Revuelo en Twitter por estas palabras de Rafa Nadal sobre Juan Carlos I

Rafa Nadal ha concedido una extensa entrevista al periódico italiano Corriere della Sera, en la que habla sobre su carrera, su relación con sus rivales, sobre cómo está viviendo la pandemia y sobre cuestiones ajenas al tenis, como los impuestos e incluso la monarquía española.

No sobre política, de la que prefiere no pronunciarse, pero no ocurre lo mismo cuando le preguntan por el rey emérito, Juan Carlos I, con el que Nadal ha coincidido en varias ocasiones, tanto en actos oficiales como en encuentros privados.

El tenista de Manacor cree que Juan Carlos de Borbón, al que la justicia de Suiza investiga por supuestos delitos fiscales, “puede que se haya equivocado” pero que hay que “recordar siempre lo que hizo por España”.

Palabras que han generado numerosos comentarios en las redes: