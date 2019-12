Rafa Nadal, muy contundente ante las críticas: "Me he callado durante mucho tiempo"

Rafa Nadal ha mandado una carta a los medios de Manacor para responder a lo que considera “ataques injustificados y difamatorios que lo único que pretenden es manchar mi nombre”.

“Podría extenderme con más situaciones que me he callado durante mucho tiempo, pero no me gusta entrar en determinadas polémicas. Solo quería expresar mi sentimiento de dolor y decepción”, ha asegurado el tenista en el escrito.

El manacorí ha recibido críticas por su academia de tenis y por un presunto trato de favor a cuenta del amarre de su embarcación en el Club Náutico de Porto Cristo, algo que el tenista ha negado.

“Aunque a nivel personal, lo que más me ha dolido ha sido que el alcalde de Manacor [Miquel Oliver, de Mès-Esquerra] me haya acusado de ‘vivir al margen del municipio’ añadiendo que la manacorinidad se practica, no se verbaliza”, ha asegurado.