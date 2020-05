El tío de Rafa Nadal sale en su defensa tras las críticas recibidas: "Que le llamen facha..."

Las entrevistas que Rafa Nadal concedió este martes a El País, ABC y La Voz de Galicia fueron muy comentadas siendo uno de los temas protagonistas del día.

“Cualquier cosa que diga está politizada y que hablo en tono político. Sinceramente, me da igual quién está en el poder y quién no. Me da igual que esté gobernando la derecha, el centro o la izquierda, yo lo que quiero es que se hagan las cosas bien para todos”, aseguró.

El balear también criticó al Gobierno advirtiendo de que se “han dicho tantas cosas que al final se dicen pocas con claridad”. Además, detalló que él no quiere una nueva normalidad y que quiere volver a la vida previa al coronavirus.

Durante todo el día, Nadal fue criticado en redes sociales, donde muchos le comentaron que mejor se dedicara al tenis en vez de a hablar de asuntos políticos.

Por la noche, su tío Toni le defendió en ElLarguero de la Cadena SER: “No entiendo que una persona que paga sus impuestos no pueda expresar su opinión. No lo concibo, me parece ilógico que no todo el mundo tenga los mismos derechos”.

Toni también respondió a los comentarios de facha que recibió durante el día: “Que le llamen facha es algo increíble. La gente no sabe ni lo que significa. Es muy fácil poner adjetivos”.