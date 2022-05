Rafa Nadal relata cómo tuvo que llegar él a la final de la Champions

Una de las personas afectadas por el caos a la entrada del campo fue el tenista español Rafa Nadal, que está disputando el torneo de Roland Garros. El deportista relató después de su partido cómo logró llegar al campo. “Tuve problemas para llegar, sí. Me bajé en la autopista y llegué caminando, si no no llegaba porque el coche que me traía llegó al parking sobre las 22:15. Tuve que bajarme pero por suerte no tuve muchos problemas para llegar, fue más fácil de lo que me imaginaba cuando me bajé del coche. Después algunos de la organización me reconocieron y me ayudaron a llegar donde tenía que llegar”, ha afirmado en unas declaraciones recogidas por El Partidazo de Cope.