Rafa Nadal se retira de Wimbledon y no jugará la semifinal por su lesión abdominal

El tenista lo ha comunicado en una comparecencia de urgencia ante la prensa. “Lo he pensado durante todo el día. No tiene sentido seguir compitiendo así. Es algo muy duro para mí el tomar esta decisión. Estoy muy triste”. “He tomado la decisión porque creo que así no puedo ganar partidos. La lesión solo podía empeorar. No puedo arriesgar más y estar dos o tres meses fuera”, ha apuntado, visiblemente tocado en lo anímico, en su breve intervención.