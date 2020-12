Rafael Amargo sale de los juzgados y sorprende al lanzar este mensaje a Ana Rosa Quintana

El titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid acordó este jueves por la noche la puesta en libertad del bailarín Rafael Amargo, de su mujer y de las otras dos personas detenidas junto al artista en la tarde noche del pasado martes por integrar supuestamente una red de tráfico de sustancias ilegales, han informado fuentes jurídicas.



La jueza ha impuesto como medidas cautelares a los cuatro detenidos la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de acudir los días 1 y 15 de cada mes al juzgado. Para acordar estas medidas -en contra del criterio del fiscal, que pedía prisión para todos los detenidos-, la magistrada ha tenido en cuenta, entre otros elementos, que los investigados tienen domicilio conocido y arraigo.

A su salida de los juzgados, Amargo compareció ante los medios acompañado de Cándido Conde-Pumpido, su abogado, y sorprendió al enviar este mensaje directo a la periodista Ana Rosa Quintana, presentadora de El Programa de AR (Telecinco):

“Mira, Ana Rosa, que el día 10 hago el estreno para prensa y famosos y compañeros y prensa y amigos. Allí os espero. Y en estos momentos, la gente que tenéis poder y que sois grandes, donde tenéis que demostrar y apoyar a la gente, porque si no parece también que os laváis las manos, en el buen sentido de la palabra”.

“Te han apoyado mucho”, le matiza su letrado. ”¿Me han apoyado?”, se gira hacia el abogado. ”¡Porque me conoce todo el mundo y sabe que tengo un corazón más grande que, que, que todas las cosas!”, contesta el bailarín.

La reacción de la periodista fue no contestar a Amargo y limitarse a girar la cabeza sorprendida.

Amargo también negó ser “un trapichero”. ”¿Yo, qué trapichero? Soy un tío que me gusta la fiesta, que me gusta divertirme, porque me gusta celebrar”, argumentó.

Después dijo que tenía “fuerzas” y que iba a “echar unos cojones como no los he echado nunca”. “Mañana voy a romper la tabla”, advirtió.

Pincha aquí para ver el momento completo.