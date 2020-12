Rafael Amargo, a un excolaborador de 'Sálvame' que le preguntó por las drogas: "Tomas tú más que yo"

Rafael Amargo reiteró este viernes su inocencia en una comparecencia ante los medios en el Teatro La Latina tras ser liberado el jueves, dos días después de su detención por su presunta implicación en tráfico de drogas. “Soy más que inocente porque si no, no estaría aquí”, afirmó.



Sobre el escenario del teatro, rodeado por su compañía y por su abogado, Cándido Conde Pumpido, el bailarín se mostró feliz por estar donde le gusta, sobre las tablas, pero triste, por no haber podido estrenar “Yerma” ayer jueves, como estaba previsto.

Y también se mostró muy duro y contundente con el periodista Aurelio Manzano, excolaborador del programa Sálvame de Telecinco, que le preguntó por su supuesta adicción a las drogas.

“Me gustaría saber qué hay de cierto y qué no”, dijo Manzano.

“Ni fumo ni bebo”, comenzó su respuesta Amargo, quien asegura que los periodistas, desde hace años, le han catalogado como una persona “salvaje”, “canalla” y “sin filtro”.

“Sí, pero gracias a dios te puedo decir... que tomas tú más que yo”, agregó señalando al periodista.

Un comentario que provocó un sonoro “oh” y hasta la sonrisa incómoda de su abogado, el que tenía allí sentado.

“Entonces, vamos a querernos y tengamos la fiesta en paz”, prosiguió Amargo. “Vamos a lavar nuestro tejado, que hay muchas golondrinas”, agregó entre los aplausos de los suyos.

Puedes ver el momento en el vídeo, a partir del minuto 1:01:18.