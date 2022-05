Rafael Hernando (PP) causa sorpresa con el tuit que ha publicado tras el retraso de la final

Miles de aficionados entraron en tromba al campo de Saint Dennis para intentar burlar la seguridad y aprovecharse de las endebles defensas francesas, que no pudieron parar a la marabunta que atacó las puertas.

A escasos minutos para el comienzo del encuentro, a la hora programada (21:00 hora local), el fondo del Liverpool presentaba muchos huecos. Llamativo fue el cántico del You’ll Never Walk Alone, que no contó ni con el 50% de las gargantas que le tendrían que haber acompañado.