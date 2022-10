Rafael Mozo, presidente del CGPJ: "Estoy indignado, es muy grave; no es normal que estemos así"

“No sabemos si reanudarán en breve las negociaciones, pero habrá que hacer planteamientos distintos. El tema de la dimisión no se ha planteado de momento, no sabemos la evolución de esta paralización. No le puedo decir que vamos a renunciar o dimitir porque no lo hemos planteado, tampoco creo que sea una solución que haya que tomar mañana”, ha añadido, visiblemente contrariado por la última gran piedra en un camino sin solución hacia la renovación del órgano de los jueces.