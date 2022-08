Rage Against The Machine cancela su gira europea: Mad Cool y Andalucía Big Festival pierden su cabeza de cartel

La veterana banda estadounidense Rage Against The Machine ha anunciado este jueves en sus redes sociales la cancelación de toda su gira europea, que debía arrancar este 24 de agosto en Edimburgo y concluir el 19 de septiembre en Praga, con dos importantes conciertos entre medias en España.

“Estamos tan apenados con nuestros seguidores, que han esperado años para vernos”, han escrito en su mensaje los cuatros integrantes de Rage Against The Machine, que por ejemplo en el caso de España no actuaba desde 2011.

Además de las mencionadas, la gira de Rage Against The Machine en Europa incluía otras 9 paradas: en agosto, en Leeds (26), Reading (28), ambas en Reino Unido, además de París (30) y, ya en septiembre, Amberes (1), Hannover (3), Zúrich (5), Viena (13), Cracovia (15) y Zágreb (17).

Fundada en Los Ángeles en 1991, RATM despertó la atención de la industria musical desde su mismo debut discográfico, Rage Against the Machine (1992), por su combinación de metal y rap con letras de marcado compromiso político con la izquierda y temas como Killing in the Name y Bombtrack.