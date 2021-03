Bárcenas señala directamente a Rajoy: conocía la contabilidad B y "espantado" destruyó los papeles

La parte más impactante ha llegado cuando el abogado de Bárcenas le ha preguntado por esas supuestas grabaciones que él tenía y que fueron robadas y si se tocaba en ellas el tema de los sobresueldos y la existencia de una caja B. Y ahí ha entrado de lleno Bárcenas: “Bueno, en esas conversaciones... La primera conversación con Mariano Rajoy se circunscribe prácticamente en la que mi introducción es: ’He hablado con Javier Arenas, le he comentado que me queda un saldo en la caja B, que teniendo en cuenta las circunstancias entiendo que esto no se va a utilizar y Javier me ha dicho desentiéndete de esto y entrégale el sobre a Rajoy que él sabrá lo que tienen que hacer”.