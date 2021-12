Desmontando a Rajoy: tres sentencias sí han dicho que hay 'caja B' del PP

El que fuera líder del Ejecutivo entre 2011 y 2018 ha negado cualquier tipo de relación con el comisario jubilado Villarejo (quien aseguró que Rajoy estaba detrás del espionaje a Bárcenas). “No le conozco y no me consta haberle visto”, ha explicado de forma muy rápida, casi tanto como ha hecho cuando ha rechazado ser parte de esa red: “No he conocido nunca la existencia de esa operación, no he dado ninguna instrucción, no sé lo que buscaban, no lo sé, lo dezconozco”.

Sí se ha detenido más en defender a su partido de las acusaciones, alegando que la primera sentencia contra el PP reconocía a la formación como “partícipe a título lucrativo”, “una figura jurídica que exige que el condenado desconozca absolutamente el hecho por el que ha sido condenado”.

“Hemos sido condenados como partícipes a título lucrativo y eso exige que se desconozcan los hechos y esto sí es importante, porque si no, no se condenaría como partícipe a título lucrativo. Por tanto, para la inmensa mayoría del PP esta fue una operación hecha por una persona en la que no estaban involucrados la inmensísima mayoría de militantes”, ha apuntado Rajoy.