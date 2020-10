Rajoy califica de "reparación moral" la sentencia del Supremo sobre el caso Gürtel

“Toda la justificación de la moción de censura está construida sobre la base de una enorme manipulación de una sentencia que no es firme y además tiene un voto particular”, dijo entonces sobre la moción que lo desalojó de la Moncloa .

Rajoy se refiere a la sentencia como una “reparación moral” y ha recordado que el 31 de mayo de 2018 señaló ante el Congreso de los Diputados que la sentencia de Gürtel no condenaba al Ejecutivo “ni a su presidente ni a ninguno de sus miembros” ni tampoco al Partido Popular o a cualquiera de sus militantes.

Asegura además que en la sentencia se recoge que “no puede afirmarse que la autoría del Partido Popular como autor de delitos de corrupción y prevaricación al no solicitarse su condena en tal sentido y haber sido traído al proceso como partícipe a título lucrativo que presupone que el beneficiario no solo no participó en el delito sino que desconoció su comisión”.

Añade el expresidente que según la sentencia, “la condena como partícipe a título lucrativo no solo es compatible con la buena fe y por supuesto con la inocencia, sino que presupone esta última”.

“Hoy quiero agradecer a todos los españoles que me han honrado con su confianza durante los años que me dediqué a la política [...] “También a los militantes y simpatizantes del Partido Popular por el apoyo que me han prestado siempre y en todo momento. Confío en que esta reparación moral les anime a seguir trabajando sin desfallecer por el bienestar, las libertades y la concordia entre españoles, valores que hoy percibo más necesarios que nunca”, escribe.