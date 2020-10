Rajoy, sobre su 'pillada' saltándose el confinamiento: "No me ha llegado ninguna multa"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha afirmado este viernes que no le ha llegado ninguna multa después de que la Delegación de Gobierno de Madrid acordara el pasado mes de abril tramitar una propuesta de sanción por saltarse el confinamiento durante el estado de alarma para hacer deporte.

“No me ha llegado la multa. Intento cumplir la ley. Esto siempre me lo tomo en serio. Eso le corresponde a la administración competente de la que no formo parte. No me ha llegado ninguna multa”, ha afirmado Rajoy durante su intervención en el II Foro La Toja que se celebra en la isla pontevedresa.