Rajoy habla más claro que nadie en el PP sobre Abascal y le deja una frase lapidaria

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy reapareció este miércoles y jueves en televisión gracias al documental 15-M ¿Generación perdida?, emitido en Cuatro. En él, además de recordar aquel movimiento social y todo lo que repercutió, también respondió a acusaciones de otros líderes políticos, como las de Santiago Abascal.

El líder de Vox criticó la gestión que había hecho Rajoy como presidente del Gobierno: ”¿No es verdad que lo único que hizo Mariano Rajoy fue continuar el legado de Zapatero? ¿No es verdad que lo único que hizo fue mantener políticas similares en Cataluña, que continuó la hoja de negociación con ETA, que no hizo nada para saber que había pasado el11-M?”

″¿No es verdad que subió los impuestos como quería IU, que mantuvo la ley de memoria histórica, la alianza de civilizaciones y las leyes del aborto y de género? ¿Acaso no es verdad todo eso? Pero no pasa nada. Si no quiere que le llamemos la derechita cobarde no se lo llamamos”, afirmó Abascal.

Rajoy, al ser preguntado por estas palabras del líder ultraderechista, contestó que él no cree en la política de confrontación. “No me gustan los partidos que están en los extremos, pero los respeto absolutamente”, reconoció.

El exdirigente del PP incidió en que él nunca ha hablado de Vox y reiteró que respeta absolutamente a sus votantes.

“Creo que el PP va a recuperar esos votos y del resto no tengo nada que decir, no me voy a poner a discutir a estas alturas de mi vida. Algo hemos hecho algunos por España, a ver qué hacen otros”, concluyó Rajoy.