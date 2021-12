Rajoy cita a Díaz Ayuso como ejemplo de valentía y clama contra el populismo y la 'nueva política'

Rajoy on fire. El expresidente del Gobierno ha vuelto a su esencia por unos minutos en la presentación de su nuevo libro, Política para adultos (Ed. Plaza & Janés), un acto que ha supuesto el reencuentro entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso después de mes y medio de evitaciones múltiples. Y de ambos se ha acordado, con unas palabras llamativas al comienzo de su intervención. De ellos y de prácticamente toda la clase política.

No ha tardado en mentar a ambos, en el capítulo de agradecimientos. De Casado ha dicho que “el corolario de este libro es que debe asumir pronto la presidencia para el bien de todos, incluidos los que no le votan”. No obstante, ha dedicado algo más de tiempo al hablar de la presidenta madrileña, para él una política “muy valiente, capaz de tomar decisiones en momentos difíciles, en los fáciles las tomamos todos, y que fue objeto de críticas absurdas de la izquierda madrileña y otra que anida no muy lejos”.

Entre esas críticas, Rajoy ha destacado “la de (la construcción del) Zendal es la que más me asombra; es algo incomprensible”, para de inmediato agradecer especialmente su presencia, “porque hoy está aquí y además está ahí”, en velada referencia a su reencuentro con el líder del PP nacional.

Poco a poco, el antiguo jefe de los populares ha ido ‘calentándose’, tras la presentación del periodista Carlos Herrera y ha acabado coleccionando numerosas expresiones ‘marca de la casa’. Su humor, eso sí, siempre ha ido entremezclado con continuos ataques al “populismo” y su preocupación por las “derivas” que ve en España. Rajoy, que ha explicado que los ‘adultos’ de su libro engloban a todas las edades, ha puesto de ejemplo de “lo que no hay que hacer” a las formaciones de la ‘nueva política’, una modalidad que rechaza en favor del bipartidismo.