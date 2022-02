Rajoy provoca carcajadas entre los presentes con su sincera confesión

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy intervino este jueves en León en uno de los últimos actos de la campaña electoral del PP para las elecciones de Castilla y León.

Rajoy, que quiso respaldar a Alfonso Fernández Mañueco y animar a votar al PP, volvió a regalar dos frases que van directos a sus mejores momentos.

El exdirigente del PP tiró de sinceridad y, tras decir que había ido al acto a pedir el voto para el Partido Popular “porque es el mío y es el vuestro, y es el bueno”, reconoció otro motivo que le había llevado a León

“Y si no os parece mal, os diré que también he venido para dar un paseo por León, que es un plan magnífico porque es una ciudad que a nadie deja indiferente. Es una ciudad que tiene historia, prestigio, nivel y futuro. Una ciudad en la que he vivido 10 años”, afirmó provocando las risas de los presentes.