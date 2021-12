Rajoy sorprende al elogiar a un político de otro partido: "Un adversario formidable"

Mariano Rajoy estrena nuevo libro y ha iniciado una tournée por los medios de comunicación para presentarlo. Este miércoles ha estado con Carlos Herrera en la Cope y ha analizado la actualidad política del país y —en menor medida— la de su propio partido.

El expresidente del Gobierno habla en su libro de los populismos y se ha referido de forma concreta a Perón, a López Obrador y a Donald Trump, del que ha dicho que “se portó muy bien” con España en momentos delicados.

“El populismo promete cosas que sabe que no puede cumplir”, ha señalado Rajoy, poniendo de ejemplo en España a Podemos por sus críticas a la Transición y al consenso del 78.

Hablando de actualidad política, Rajoy ha afirmado que el bipartidismo en estos 40 años de democracia “ha sido una etapa muy positiva” que ha permitido a España “consolidar un sistema de bienestar como pocos hay el mundo”.

En ese instante ha hablado del dirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba al que ha definido como “un adversario político formidable”: “Era una persona con la que se podía hablar y yo evidentemente no compartía muchas de las cosas que hacía y decía él y él las cosas que yo pudiera hacer o decir también”.

Ha proseguido Rajoy diciendo que Rubalcaba —fallecido en mayo de 2019—, “era un tipo que se estudiaba los temas” y que “era consciente de que a veces había que tomar decisiones impopulares y que estaba en el interés general”.

No ha tenido tan buenas palabras para el Ejecutivo actual: ”Este Gobierno de 23 o 24 carteras, con carteras sin contenido, sin competencia, que al final tienen que rellenar haciendo decretos que solo hacen que generar problemas, pues mire, no me parece una forma seria de gobernar”.