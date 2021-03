Ha comentado al hilo que ha sido Bárcenas el que ha ido cambiando sus propios papeles. “Dice una cosa y otra”, ha apostillado Rajoy contra su extesorero. “La caja B no existe”, ha manifestado el gallego, que ha comentado que conoció los papeles cuando se publicaron en la prensa.

“Jamás se nos hizo una entrega”, ha recalcado el expresidente del Gobierno, que ha declarado por videoconferencia ante la Audiencia Nacional. El expresidente se ha querido parar en el episodio de la supuesta destrucción por su parte de una copia de los papeles en su despacho. “En mis cuarenta años en el PP no he escuchado a ningún dirigente o empleado hablar de la famosa caja B”, ha indicado, por lo que es “metafísicamente imposible” que él destruyera una copia.

“No me he metido en política para que me paguen un traje o un abrigo”, ha indicado Rajoy cuando le han preguntado sobre las declaraciones de Bárcenas del pago de ropa al expresidente.

El abogado de la acusación popular le ha recordado su frase de todo es falso “salvo algunas cosas”. A lo que Rajoy ha tirado ya de respuesta preparada: “La inmensa mayoría de personas que aparecen mencionadas han negado que la informacioónn responda a la verdad, pero alguno dicen que era cierto. No tengo que poner en solfa las informaciones de algunas personas, pero que no se pongan en tela de juicio la afirmación de más del 95% por iento de personas, a las cuales se le ha hecho mucho daño”.

Rajoy también ha dicho desconocer el pago en B de la reforma de la sede del PP en la calle Génova. Es la segunda vez que el expresidente tienen que declarar como testigo ante la Audiencia Nacional -lo hizo en verano de 2017 en el juicio de la primera parte de Gürtel-.