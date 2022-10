Ralph Lauren ya no vende lujo con un descuento

Ted Soqui via Corbis via Getty Images

Pero esa perspectiva ha cambiado, porque los tiempos ya no educan para trabajar, más bien para vivir, y claro, solo de clientes que quieren “vivir” uno no puede pagar las facturas del emporio por mucha pena que le dé. El presidente ejecutivo de la firma, Patrice Louvet ha estado ocupado los últimos tres años — pandemia incluida— puliendo la marca. Desde 2018, Ralph Lauren ha cerrado más de dos tercios de su negocio mayorista, ha dejado de vender a grandes centros multimarca como Belk, ha recortado promociones y ha elevado el precio unitario una media de un 60% venta al público. ¿Y para qué? Pues para centrarse en los que más tienen que son los que, normalmente, no miran el precio. Con esta estrategia el fabricante de moda espera que los ingresos crezcan en una media de dos dígitos en los próximos tres años.