Ramón Espinar cuenta lo que le han gritado en la playa cuando iba con sus hijos en brazos

Ramón Espinar ha compartido en su perfil de Twitter el desagradable momento que ha vivido durante sus vacaciones mientras iba con sus hijos de camino a la playa.

El exdirigente de Podemos y tertuliano en diversos programas de televisión como Más Vale Tarde, en laSexta, ha contado que, de camino a la playa con sus dos hijos, un grupo de personas le ha increpado por sus ideas políticas.

El analista político iba a la playa con sus hijos —una de un año y otro de tres— cuando se ha cruzado por su camino un grupo de gente de su edad. En ese momento uno de los integrantes de la pandilla le ha gritado “viva España, me cago en dios, cerdo”.

“Llego a la playa con mi hija de 1 año en brazos y mi hijo de 3 de la mano. Pasa un grupo de gente de mi edad. Uno me grita ‘Viva España, me cago en Dios. Cerdo’. Por el contexto no le he podido pedir que explique a mis hijos por qué le ha dicho eso a su papá, el muy gilipollas”, ha contado en su perfil de Twitter Ramón Espinar.

El tuit en el que el expolítico ha contado los hechos ha logrado una importante repercusión en Twitter y ha recibido el apoyo de un numeroso grupo de tuiteros.