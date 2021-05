Ramón Espinar usa una frase demoledora para definir lo que ha dicho Carmena de Iglesias

La resaca electoral en Madrid está dejando estampas nunca vistas en la política nacional española. Con permiso de Isabel Díaz Ayuso, ganadora de los comicios de forma aplastante, el protagonista de la jornada fue Pablo Iglesias, que anunció su dimisión tras obtener 10 diputados en la Asamblea, tres más que en 2019.

La salida del líder de Podemos de la política ha provocado un auténtico tsunami de reacciones de todo el espectro político. La derecha se alegra y celebra que Iglesias abandone la primera línea de batalla como ya hizo Albert Rivera hace unos meses. Y en la izquierda hay de todo.

Para sorpresa de muchos, una de las personas que más duras ha sido con Pablo Iglesias es la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. La expolítica ha señalado sobre el líder de UP que “desde hacía algún tiempo se evidenciaba que no estaba haciendo la política que la sociedad exigía”.

″Él era consciente de que se estaba equivocando. De que se había equivocado desde hacía tiempo y de que iba en una ruta en la que era muy difícil volver atrás sin quedarse fuera”, ha afirmado la exalcaldesa en una entrevista al programa Planta Baixa de TV3.

Para Carmena, “un error importante” de Iglesias fue la postura que tomó “hablando constantemente del fascismo y de los grandes terrores del fascismo sin darse cuenta de cuál es la situación de la sociedad española actual”.

Las palabras de la exalcaldesa no han caído en saco roto y Ramón Espinar, que fue hombre fuerte de Podemos en su fundación, ha usado una demoledora sentencia para definirlas y lo ha hecho ante las cámaras de Más Vale Tarde, donde ha acudido como analista para comentar el resultado de las elecciones del 4 de mayo en Madrid.

Mamen Mendizábal ha comentado las palabras de Carmena y ha señalado que no es la primera vez que le da “un cachete” a Iglesias. “Sí, pero no era el día”, ha comentado el exdirigente de Podemos. “Manuela es una persona muy elegante y no está en su estilo, el día que se despide Iglesias de la política, meterle una puñalada con una navaja oxidada”, ha asegurado rotundo.

“No está oxidada a lo mejor la navaja tampoco”, ha añadido Mendizábal sorprendida. “No está bonito y no está bien. Creo que todos los que hemos compartido camino con Pablo Iglesias, y Manuela lo ha compartido y mucho, hoy le debemos respeto, una despedida digna. Tiene derecho a irse, tiene derecho a descansar y tiene derecho a irse sin que le vapuleen”, ha apostillado Espinar.