Ramón García: "Odio la Navidad"

Jose R. Aguirre via Getty Images Ramón García, brindando en Nochevieja.

El presentador Ramón García, histórico conductor de las Campanadas en TVE, ha sorprendido este sábado a muchos con las declaraciones que ha realizado en una entrevista al diario El País realizada por Luz Sánchez-Mellado.

En ella, la periodista le pregunta por “sus primeras Navidades separado”. ”¿Cómo las afronta?”.

“No lo sé, francamente. No soy muy amante de la Navidad”, contesta el presentador.

″¿Usted? ¿Qué me cuenta?”, se sorprende Sánchez-Mellado.

Entonces García explica lo que quiere decir:

“Una vez, un montador de TVE me dijo: Ramón, tú eres la Navidad. Me pareció muy bonito, porque es verdad: llevo presentadas 18 Campanadas en cuatro décadas, 16 Telepasiones, 14 especiales de Nochevieja. Pero odio la Navidad. Mis padres eran hosteleros, y en estas fechas siempre estaban trabajando, íbamos a la contra de los demás. Eso se me quedó enquistado desde niño”.

El presentador asegura que intenta “conciliar” lo que siente con lo que transmite. “Entiendo que la gente quiere pasarlo bien, pero no me gusta que la felicidad sea obligatoria un día determinado. La Navidad es perfecta cuando eres niño y todas las piezas del rompecabezas encajan. Pero cuando vas haciéndote mayor, las piezas van faltando y algunas son irreemplazables”, afirma.

Después asegura que lleva dos años muy duros, especialmente el último: “Mis padres han muerto en dos años, mi madre el 2 de noviembre, y me he divorciado. (...) El 2021 ha sido el año más duro de mi vida. Estas fiestas pensaba ir a Bilbao con mi madre, pero ya no está. Es duro y en esas fechas se acentúa mi sensación de soledad. Estar siempre rodeado de gente, cantantes, famosos. Todo alrededor luz y felicidad y yo con el esmoquin diciendo, bueno, tiro para adelante, deseando que llegue el 7 de enero”.

García admite que nunca “había dicho en público” lo que pensaba porque “antes, si decías que eras antinavideño, eras un raro, un amargado”. “Creo que cada vez somos más los que lo decimos. Nos estamos liberando de estigmas. Me decía Miguel Ríos que él me veía en Nochevieja desde el Caribe, porque también se iba de aquí huyendo de la Navidad”, agrega.