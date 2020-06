Ramón García se sincera sobre cómo vivió la muerte de Aless Lequio: "Ese mismo día le había mandado un mensaje"

Ante la pregunta de Cristina Pardo de si había hablado con su amiga y compañera Ana Obregón tras la muerte de su hijo el pasado 13 de mayo a los 27 años , García recordó cómo vivió el momento en el que le comunicaron el fallecimiento de Aless. “El día que murió, ese mismo día a las 14h, le había mandado un mensaje a Ana para ver cómo iba todo”, explicó. “Más tarde estaba haciendo mi programa en Castilla-La Mancha Media y a las cuatro menos cinco, justo antes de empezar me dicen: ’Ha muerto Álex”, añadió.

"Es es golpe más duro que se puede tener, va contra natura, no se puede sobrevivir a un hijo" #LiarlaPardo86 https://t.co/vZhieEKPNS

García detalló que trató de hacer el programa como pudo, no sin emocionarse y sin mandar un mensaje en directo a su compañera Ana roto de dolor. “Hice el programa como pude, acabé y me fui a casa con el disgusto. La llamé por la noche y me cogió el teléfono y estuvimos como 20 minutos o más casi sin hablar llorando los dos”, detalló.

“Es el golpe más duro que se puede tener, va contra natura, no se puede sobrevivir a un hijo”, añadió. Tras esto, Pardo y García mandaron un cariñoso mensaje a la periodista Adela González, que también perdió a su hija de 8 años por un cáncer. García hizo una referencia a la carta que escribió Obregón este fin de semana y en la que señalaba que estaba “muerta en vida”. “Ana saldrá, porque aunque tiene muchas cosas en contra, pero también a favor. Ana es fuerte y ojalá pueda salir”, acabó diciendo el presentador.