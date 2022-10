Ramoncín manda este potente mensaje tras las debatidas palabras de Gonzalo Bernardos

Tras comentar esas declaraciones en Más Vale Tarde , Ramoncín ha querido dar su punto de vista: “No creo en el intervencionismo hasta el punto de decirle a quien tiene una casa por cuánto la tiene que alquilar porque es suya, vivimos donde vivimos, y tú no le puedes decir a un señor: ’Usted alquila su casa a 900”.

“Y él te dice: ’Oiga, yo no voy a alquilar mi casa a 900. Porque es mía y la alquilo como me da la gana viviendo aquí, no en Corea del norte”, ha seguido Ramoncín.