Ramos dice adiós al Real Madrid asegurando que el club no le dejó renovar

“Acepto la oferta con la bajada de salario y me dicen que ya no hay oferta. Me dicen que habiendo dado el OK a esa propuesta, tenía una fecha de caducidad y yo no me he enterado”, ha relatado Ramos en la rueda de prensa posterior, explicando que él quería dos años y le habían ofrecido uno. “Nunca me comunicaron que la oferta tenía fecha de caducidad”, ha asegurado.

El central ha indicado que “el presidente [Florentino Pérez] sabe que el tema mío no era económico, sino de años. Era por tranquilidad y continuidad. Me lo he ganado”. Además, ha fijado el inicio del conflicto en el final de la liga que conquistaron en 2020. En ese momento ha dicho que se fue posponiendo su renovación y que entonces le ofrecieron un año más con bajada salarial. La misma oferta que habría aceptado y luego ya no estaba en vigor.

El excapitán ha vuelto a dejar claro que “nunca me habían dado un ultimátum y entendíamos que estábamos dentro de una negociación”.

Su futuro y relación con Florentino

Ramos ha anunciado que ya se han producido contactos con otros clubes desde enero y que “a partir de ahora buscaremos una buena opción para mí”. Eso sí, ha descartado su regreso al Sevilla y, ante un hipotético fichaje blaugrana, ha sido rotundo bromeando con que “es un no como el Bernabéu de grande”.