Raphael carga contra esta decisión del Gobierno: "Me parece una barbaridad"

Europa Press News via Getty Images Raphael este martes en la presentación de su nuevo disco 'Raphael 6.0'.

Raphael ha presentado este martes su nuevo disco Raphael 6.0, donde reinterpretará canciones clásicos en dueto con otros artistas. El cantante ha hablado de cómo ve la situación de la cultura durante la crisis del coronavirus, pero también se ha mojado con otros temas más políticos.

En una entrevista con Europa Press, al ser preguntado sobre la Ley Celáa de educación aprobada la semana pasada en el Congreso, el cantante de Mi gran noche ha dejado claro que no le ha gustado nada que el castellano deje de ser la lengua vehicular.

“Pienso que no se debe producir. Me parece una barbaridad, espero que sean razonables y cojan otro rumbo. Es mi opinión, claro que mi opinión no cuenta. Soy solo uno”, ha detallado el artista sobre esta nueva legislación.

La medida aprobada por una enmienda aprobada por PSOE, Unidas Podemos y ERC permite que cada territorio pueda elegir cuál es lengua vehicular que haya en su territorio, en el caso de que haya varias lenguas oficiales. Es decir, se suprime el castellano como “lengua oficial del Estado” de la fórmula anterior y se le da la misma prioridad al resto de lenguas de las distintas CCAA.