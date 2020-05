Raphael, muy duro con las imágenes más criticadas: "¿Pero cómo puede ser esto?"

“Es tremendo. La gente no quiere darse cuenta. No va con ellos. ¿Pero cómo puede ser esto? Tampoco es tan difícil guardar una distancia. Métetelo en la cabeza”, ha señalado Raphael.

“Si la gente no se da cuenta del problemón que tenemos no se va a poder hacer nada”, ha señalado el cantante, al que toda la crisis por la Covid-19 le pilló de viaje en América.

El artista se ha referido a su trasplante de hígado para explicar cómo ha cambiado su vida: “Cuando me trasplantaron me aprendí la lección de lo que iba a ser mi vida y llevo 18 años cantando por el mundo y no me ha pasado nada”.

Y ha insistido: “Si a usted le dicen a dos metros vaya a dos metros. Usted es el que va a pagar el pato de esto. Ojalá me equivoque”, ha añadido. Pablo Motos ha asegurado que cree que la gente “le ha perdido el respeto a una enfermedad contagiosa que mata todos los días a un montón de personas”.