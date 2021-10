Raquel del Rosario salva la vida a su hijo dando puñetazos a un puma que lo atacó

Europa Press Entertainment via Europa Press via Getty Images

Europa Press Entertainment via Europa Press via Getty Images La cantante Raquel del Rosario, en una imagen de archivo.

“Unos milímetros más y no lo hubiese logrado’, fueron las palabras del doctor. Supe entonces que su ángel no se había ido, estuvo ahí, sosteniendo esos milímetros que separaban la vida de la muerte”, ha afirmado la artista, de 38 años.

“Siempre he dicho en tono de broma que algún día, los ángeles de la guarda de mis hijos dimitirían por estrés”, ha escrito junto a una imagen de la espalda del pequeño, llena de arañazos.

“Un puma se había avalanzado sobre el y lo hería ferozmente con sus zarpas. Inmediatamente dejé de percibir el mundo, aún hoy no logro entender cómo atravesé el jardín en milésimas de segundo o de dónde provenía la fuerza que me hizo golpear repetidamente al animal con mis puños hasta quitárselo de encima”, ha narrado.

A la vez que apareció un segundo puma, también lo hizo su pareja, Pedro Castro. Lograron meter en casa al niño y alertar a los vecinos antes de salir hacia el hospital.

“Mi corazón se rompió por completo cuando le vi salir de la cirugía. Toda la fuerza que aquella mañana me había invadido se esfumó dejándome completamente indefensa ante un dolor que desconocía por completo. Me invadió el miedo. Si alguien me hubiese dicho en ese momento viendo su estado, que tres días después saldría corriendo del hospital jamás lo hubiese creído”, ha contado la canaria.

Según la cantante, estas semanas han “transitado ese dolor, sintiéndolo y aceptándolo”: “La vida nos habla a través de acontecimientos que muchas veces escapan a nuestra comprensión, que nos invitan a soltar el control, nos sitúan en el ahora y nos recuerdan que nuestros hijos son un precioso préstamo de la vida, que su alma tiene su propio plan ante el que solo podemos otorgar amor y dedicación”.