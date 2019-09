Raquel Morillas, de 'GH 3', es ahora vendedora de la ONCE tras superar una ludopatía

Raquel Morillas, concursante de Gran Hermano 3, ha compartido con sus seguidores una feliz noticia, su nuevo trabajo. La madrileña, que en 2003 tuvo un accidente de coche junto a Noemí Ungría—su pareja entonces—, será ahora vendedora de la ONCE.

“Como sabéis, tuve un accidente. Tuve unas secuelas que son ya de por vida y eso me hace tener una discapacidad que, gracias a Dios, hoy en día puedo beneficiarme también de eso”, ha explicado en un vídeo en su canal de YouTube.

“Me encanta, estoy deseando que me veáis con el chaleco fluorescente que pone ONCE y gafas”, relata la exconcursante. “Es fácil, porque como yo alguna vez he jugado pues lo controlo un poco”, señala.