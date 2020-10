Raquel Revuelta sorprende con un cambio de 'look' por primera vez en 20 años

View this post on Instagram

¡QUE BIEN SIENTA UN CAMBIO DE LOOK! Cuando atravesamos etapas, rachas donde casi “todo” esta teñido de un gris feo y áspero y ya entendemos, están siendo insanamente largas, tenemos la tendencia a plantarnos y decir: hasta aquí hemos llegado, cojo las riendas de mi vida y voy a empezar a cambiar detalles mas o menos grandes y poquito a poco para que algún día , en mi entorno, en mi vida, se haya producido el gran cambio. Y en ello estamos... ¿y qué tal si empiezo por un cambio de look? Da vértigo , pero ¡que bien sienta hacerlo!! Es el primer paso, un paso relativamente fácil ( llevaba 20 años con melena larga), para entender que hay que vencer el miedo a los cambios. Cambios que inquietan pero que pueden traer “buenas nuevas” si se afrontan con cabeza e ilusión . ¿Te apuntas?? . ¡ VAMOS!. . . . . #cambiodelook #cambiospositivos #cortedepelo #pacocerrato #aboutkel