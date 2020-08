Rastreadores psicológicos

CESAR MANSO via Getty Images

CESAR MANSO via Getty Images Una mujer sometiéndose a una prueba PCR.

La psicología tiene muchísimo que aportar a la lucha contra la epidemia de la covid . No me refiero sólo a la asistencia ante la ansiedad o la depresión que puede acompañar a los enfermos o a los grupos de riesgo, ni a la ayuda que cabría ofrecer a personas especialmente vulnerables ante situaciones de confinamiento y soledad.

Hablo de algo mucho más central: la detención de la expansión del virus pasa necesariamente por un cambio de conductas, tanto microconductas casi inconscientes -algunos de los mejores psicólogos del mundo están trabajando en técnicas para reducir la cantidad de veces que nos tocamos inadvertidamente la cara- como conductas interpersonales de alto valor social -fiestas veraniegas, botellones, conciertos, reuniones familiares…-. Y el cambio conductual no es el campo de estudio ni de virólogos, ni de internistas, ni de urgenciólogos. Es el campo de trabajo de los psicólogos.

Un amiguete descerebrado, un promotor de eventos descerebrado o un influencer -no añado en este caso “descerebrado” por aquello de evitar la redundancia- pueden hacer algo igual de grave que contagiar el coronavirus a los que le rodean: puede influirles, de forma directa o indirecta, para que practiquen conductas de riesgo, para que no respeten las distancias de seguridad o no utilicen las mascarillas.

Y si, desgraciadamente, el promotor de estas conductas cuenta con un altavoz público mediático, aunque sea un tiktok de chichinabo o un canal de Youtube que no llega a la categoría de canalillo, puede convertirse en un supercontagiador psicológico con un efecto más devastador que el disc-jockey más neurodiscapacitado escupiendo jägermeister sobre su audiencia en la noche malagueña más loca.